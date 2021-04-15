В селе Козино Усть-Таркского района Новосибирской области мужчину пенсионного возраста придавило собственным автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Происшествие случилось на выходных. Местный житель пошёл в гараж. Он долго не возвращался оттуда, и жена решила проверить, чем он занят. Мужа она заметила под транспортным средством. Автомобиль «Жигули» упал на пенсионера и придавил его насмерть.

«11 апреля мужчина 1952 года рождения пошёл в свой гараж производить ремонт автомашины. В процессе обслуживания авто придавило его. Сошёл домкрат. Следователь Татарского межрайонного следственного отдела проводит по данному факту проверку», – пояснили в ведомстве.