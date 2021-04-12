Добавить комментарий (1)

29 марта неизвестный проник в дом по переулку Труда города Татарск, откуда похитил принадлежащие хозяину продукты питания. Обнаружив пропажу, владелец похищенного обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Татарский» подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель в возрасте 33 года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.