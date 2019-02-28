С 1 января 2017 года оплачивайте пошлины на государственные услуги со скидкой 30%.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2021 года — Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.
Обратите внимание — оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.