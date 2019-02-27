Уважаемые жители и гости Татарского района!
10 марта в 12.00 на центральной концертной площадке состоится культурно-спортивный праздник "Проводы русской зимы".
В программе праздника :
- ярмарка сельхозпроизводителей, предприятий, организаций
- выставка- продажа изделий народных промыслов и ремёсел
- молодецкие забавы
- катание на лошадях
- ледяной столб
- конкурсы: блинов, масленичных чучел, "Мои валенки" (конкурс-дефиле на красочное и яркое украшение валенок) и многие другие.
Приглашаем жителей принять участие в конкурсах. Информацию об участии в конкурсах можно получить по телефону 2-18-81.
Источник: Администрация Татарского района