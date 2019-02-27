Уважаемые жители и гости Татарского района!

10 марта в 12.00 на центральной концертной площадке состоится культурно-спортивный праздник "Проводы русской зимы".

В программе праздника :

- ярмарка сельхозпроизводителей, предприятий, организаций

- выставка- продажа изделий народных промыслов и ремёсел

- молодецкие забавы

- катание на лошадях

- ледяной столб

- конкурсы: блинов, масленичных чучел, "Мои валенки" (конкурс-дефиле на красочное и яркое украшение валенок) и многие другие.

Приглашаем жителей принять участие в конкурсах. Информацию об участии в конкурсах можно получить по телефону 2-18-81.