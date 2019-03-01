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- 21 февраля в зале районной администрации состоялась 30 Сессия Совета депутатов Татарского района 
- Ряд учебно-методических семинаров, посвящённых проектам и программам правительства Новосибирской области и фонду президентских грантов, проходит во многих районах региона 
- Очередная серия пожаров произошла в районе. Пострадали частные дома, автотранспорт и имущество 
- В знаменательный день – 23 февраля, вся страна отмечает великие заслуги нашей армии перед государством. По традиции в рамках торжественного мероприятия были озвучены итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания 
- Ремонт автомобильных дорог и объектов социальной сферы, муниципальный финансовый контроль, инициативное бюджетирование и другие вопросы были рассмотрены на рабочем совещании с главами поселений района 
- Глава Татарского района поздравил труженицу тыла с юбилеем. 25 февраля Владимир Владимирович Смирнов посетил жительницу города Татарска Екатерину Бартуш 
- Череда школьных юбилеев продолжается. На очереди увальская школа, которая 2 марта отмечает своё восьмидесятипятилетие 
- В рабочем посёлке Чистоозёрное прошла восьмая зимняя спартакиада пенсионеров Новосибирской области

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Источник: ОТС Татарск  

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