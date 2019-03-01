- 21 февраля в зале районной администрации состоялась 30 Сессия Совета депутатов Татарского района

- Ряд учебно-методических семинаров, посвящённых проектам и программам правительства Новосибирск ой области и фонду президентских грантов, проходит во многих районах региона

- Очередная серия пожаров произошла в районе. Пострадали частные дома, автотранспорт и имущество

- В знаменательный день – 23 февраля, вся страна отмечает великие заслуги нашей армии перед государством. По традиции в рамках торжественного мероприятия были озвучены итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания

- Ремонт автомобильных дорог и объектов социальной сферы, муниципальный финансовый контроль, инициативное бюджетирование и другие вопросы были рассмотрены на рабочем совещании с главами поселений района

- Глава Татарского района поздравил труженицу тыла с юбилеем. 25 февраля Владимир Владимирович Смирнов посетил жительницу город а Татарска Екатерину Бартуш

- Череда школьных юбилеев продолжается. На очереди увальская школа, которая 2 марта отмечает своё восьмидесятипятилетие