- 21 февраля в зале районной администрации состоялась 30 Сессия Совета депутатов Татарского района
- Ряд учебно-методических семинаров, посвящённых проектам и программам правительства Новосибирской области и фонду президентских грантов, проходит во многих районах региона
- Очередная серия пожаров произошла в районе. Пострадали частные дома, автотранспорт и имущество
- В знаменательный день – 23 февраля, вся страна отмечает великие заслуги нашей армии перед государством. По традиции в рамках торжественного мероприятия были озвучены итоги месячника военно-патриотического и гражданского воспитания
- Ремонт автомобильных дорог и объектов социальной сферы, муниципальный финансовый контроль, инициативное бюджетирование и другие вопросы были рассмотрены на рабочем совещании с главами поселений района
- Глава Татарского района поздравил труженицу тыла с юбилеем. 25 февраля Владимир Владимирович Смирнов посетил жительницу города Татарска Екатерину Бартуш
- Череда школьных юбилеев продолжается. На очереди увальская школа, которая 2 марта отмечает своё восьмидесятипятилетие
- В рабочем посёлке Чистоозёрное прошла восьмая зимняя спартакиада пенсионеров Новосибирской области
Источник: ОТС Татарск