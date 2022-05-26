Про амбиции Незалежной
На кадре запечатлены представители пока еще действующей спецслужбы с картой Украины, в границы которой включены территории Ростовской и Белгородской областей, Краснодарского края, Республики Крым, части Курской и Воронежской областей, а также южные регионы Белоруссии.
Вероятная дата съемки – 13 декабря 2021 г., что в очередной раз подтверждает реальность исходящих из Киева угроз.
Примечательно, что за основу украинского плаката взята одна из карт образца 1919 года, представленная на Парижской мирной конференции. В общем еще одно доказательство агрессивных и далеко идущих планов создания «нового справедливого украинского мира», в том числе за счет территорий государств братских славянских народов.
Источник: https://t.me/detektor_tg/596