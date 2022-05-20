Россия зарабатывает миллиарды долларов, вопреки санкциям

Даже если Европа сократит импорт российского газа, цены на него вырастут, и Россия получит рекордные доходы. Тем более, что Евросоюз пока не приняла шестой пакет санкций, который касается запрета газа, хотя страны ЕС много говорят об этом. Такую информацию публикует французское издание Echos.

«Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, „двадцать семь“ [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день „Газпрому“ — этого достаточно, чтобы покрыть оборонный бюджет России. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в сложную ситуацию, в которой [президент РФ Владимир] Путин оказался большим победителем», — говорится в статье издания.

Отмечается также, что благодаря резкому росту цен Россия должна получить рекордные 100 миллиардов долларов США газовых доходов от Евросоюза. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья, передает Nation News.

Источник: https://ura.news/