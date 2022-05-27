Школьник, построивший вышку в глухом селе НСО, получил сто тысяч

Школьник, построивший вышку в глухом селе Новосибирской области, получил сто тысяч



На эти деньги он возведёт более мощную вышку



Студент колледжа Юрий Крысов построит новую вышку в отдаленном селе Чановского района. В девятом классе парень провел интернет в село и прославился на всю страну своим изобретением. Юноша подал заявку на грант в местную администрацию и выиграл конкурс.



Изобретатель задумал новую вышку высотой в 26 метров, так как старая уже не справляется. Там будет антенна из секций, более мощное оборудование. Антенна рассчитана на 64 пользователя.



– Самое трудное было – найти бюджет для проекта. Государство дает 130 тысяч рублей, плюс обязательно внести свои деньги. Я много бегал по магазинам, искал оборудование подешевле. Самая большая сумму, которая нужна для вышки, 43 тысячи рублей. Писать грант мне помогала заведующая сельским клубом, заявку в администрации Чановского района одобрили на 107 тысяч рублей, – рассказал КП-Новосибирск изобретатель Юрий Крысов. – Пришлось урезать бюджет.



Два года назад девятиклассник Юрий Крысов прославился на всю страну, когда провел интернет в небольшое село Песцы на 60 дворов. За 5 тысяч рублей он купил модем мобильной связи, роутер, а также попросил кузнеца сварить трубу высотой в 10 метров. Это помогло детям дистанционно учиться во время карантина.



История Юрия Крысова прославила село на всю страну, а девятикласснику предлагали поступать в «Бауманку», но он выбрал музыкальный колледж.