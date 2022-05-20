США обвинили Россию в использовании продовольствия в качестве оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «взяла в заложники» снабжение продовольствием украинцев и людей из других стран. Он сказал об этом на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал обвинения Вашингтона «абсолютной ложью».

«Снабжение продовольствием миллионов украинцев и миллионов других по всему миру буквально находится в заложниках у российских военных», – сказал господин Блинкен (цитата по Reuters).

Госсекретарь США призвал Москву разблокировать морские порты на Украине. В ответ господин Небензя заявил, что Киев удерживает в портах иностранные суда. По его словам, Москва неоднократно пыталась открыть безопасные коридоры для судов.

Постпред РФ при ООН отметил, что санкции Запада оказали негативное влияние на российский экспорт продовольствия и удобрений. Господин Блинкен отрицает, что введенные ограничения повлияли на продовольственный кризис. «Решение использовать продовольствие в качестве оружия московское и только московское», — заявил госсекретарь США.

Источник: kommersant.ru