В НСО стартует фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний».

В мае 2022 года в Новосибирской области стартует масштабный проект, который продлится до августа – впервые в регионе при поддержке Правительства Новосибирской области состоится фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний».

О насыщенной производственной, образовательной и просветительской программе фестиваля речь шла на пресс-конференции. Фестиваль станет частью деловой программы международного форума технологического развития «Технопром». Говоря об истории создания фестиваля, заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подчеркнула, что Новосибирская область имеет большой потенциал для развития научной киноиндустрии. «Инициатива проведения фестиваля научного кино была озвучена в минувшем году Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по итогам международного форума технологического развития «Технопром-2021». С самого начала мы ставим цель сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири.