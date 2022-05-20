Новосибирская область увеличила объемы экспорта льна, рапса и овса

В 2022 году предприятия Новосибирской области существенно увеличили объемы прямого экспорта льна, рапса, овса и гороха. Основным государством-импортером льна и овса является Китайская Народная Республика. За четыре месяца 2022 года регион отправил туда 49 тысяч тонн льна и 8 тысяч тонн овса. Это существенно больше прошлогодних показателей (за аналогичный период 13,5 тыс. тонн и 2,9 тыс. тонн соответственно). Объем экспортных партий рапса составил 38,5 тыс. тонн, что в три раза больше, чем в 2021 году. Новосибирские предприятия поставляют рапс в Республику Беларусь и Казахстан. Эксперты Россельхознадзора также отмечают положительную динамику экспорта продовольственного гороха. С января по апрель 2022 года из Новосибирской области в адрес других стран было направлено 28,5 тыс. тонн. В прошлом году было 19 тыс. тонн. Новосибирский горох покупает Республика Киргизия, Казахстан, Бангладеш, Пакистан, Латвия, Малайзия, Союз Мьянма. В апреле 2022 года первая партия была отправлена в Королевство Тайланд.

Источник: nsk.bfm.ru