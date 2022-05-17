Сибиряк поднял на вершине Эвереста флаг Новосибирской области

Горный турист из Новосибирска Константин Суходеев покорил Эверест – на его вершине он поднял флаг Новосибирской области. Своими впечатлениями он поделился с НГС.





– Сложностей на Эвересте много. Прежде всего, за месяц, который ты живешь в базовом лагере, нужно не заболеть, – отметил Константин. – Сам маршрут очень сложен. Сначала он проходит через ледопад Кхумбу. Это самый быстродвижущийся ледник на планете. Он движется со скоростью один метр в сутки.

– Они могут в любой момент падать, и эти обрушения часто происходят, и люди гибнут. Далее стена Лхоцзе – у нее уклон 70 градусов. Она длится около 9 километров, и любой срыв – это смерть. И, конечно, самая большая сложность – это высота в 8848 метров Эвереста. На вершине всего около 30% содержания кислорода, давление совершенно другое и много опасностей подстерегает альпинистов, – добавил горный турист.

– За экспедицию я похудел на 15 килограммов. Я отец четверых детей, и жена Оксана сильно переживала, – рассказал мужчина.









Фото: предоставлены Константином Суходеевым.

Источник: https://ngs.ru/text/gorod/2022/05/16/71332997/



