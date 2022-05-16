Половина жителей Новосибирской области готова переехать в село

В телеграм-канале \"Объясняем. Новосибирская область\" запустили опрос о готовности жителей переехать в сельскую местность.

15 мая, в официальном телеграм-канале \"Объясняем. Новосибирская область\" появился опрос о готовности жителей региона переехать в сельскую местность.

Как показывает опрос, около 50% респондентов задумываются о том, чтобы поменять городские джунгли на жизнь в сельской местности.

«Да, там натуральные продукты, хорошая экология и проще с жильем», - отвечают те, кто готов к переезду.

Больше 30% прошедших опрос к переезду не готовы, так как любят жить в городе.

Еще 25: просто не задумывались над этим вопросом.

Источник: https://novos.mk.ru/social/2022/05/15/polovina-zhiteley-novosibirskoy-oblasti-gotova-pereekhat-v-selo.html