Директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил на заседании экспертного круглого стола в четверг в Москве, что за первые четыре месяца 2022 года зафиксирован значительный рост объем торговли между Россией и Китаем.

\"Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов\", - привел данные Данилин.

Он также отметил, что экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%.

\"Положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики\", - объяснил эксперт.

Данилин добавил, что примерно 70% стоимости отправляемых из России в Китай товаров приходится на нефть, газ и уголь, но помимо этого экспортируются и медь, и медная руда, и древесина, и морепродукты.

\"Китай экспортирует широкой перечень продукции - промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры\", - сказал аналитик.

Данилин высказал мнение, что в условиях западных санкций Россия и Китай могут достичь показателей годового оборота в 200 миллиардов долларов гораздо раньше, чем это было запланировано ранее.

Источник: mk.ru