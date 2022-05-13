Рекордный размер положительного сальдо торгового баланса может быть зафиксирован в России, полагают эксперты британского журнала The Economist.

Их прогноз основан на данных о торговле России с восемью основными партнёрами в марте и апреле. В числе основных торговых партнёров — Китай и ФРГ.

По подсчётам издания, после начала военной спецоперации на Украине объём российского импорта сократился на 44%. Экспорт увеличился примерно на 8%, в основном за счёт поставок другим странам энергоносителей. Цены на них выросли.

Авторы статьи отмечают, что российский экспорт, в том числе ориентированный на Запад, демонстрирует в последние месяцы «удивительно хорошие» результаты. Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2022 года может стать рекордным — $250 млрд.

Это значение соответствует 15% от объёма прошлогоднего ВВП. В 2021 году положительно сальдо составляло $120 млрд.

Указано также, что эффективность западных финансовых санкций, направленных против России, могла достичь своих пределов. В таком случае может последовать решение о более жёстких ограничениях.

Источник: https://regnum.ru/news/economy/3589395.html