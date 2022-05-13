Россия прекратит поставки газа в Финляндию

Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, прекратит поставки газа в страну. Об этом сообщает издание Iltalehti.

«Финских политиков предупредили, что Россия прекратит поставки газа 13 мая», – говорится в сообщении.

В свою очередь председатель парламентской группы партии \"Истинные финны\" Вилле Тавио сообщил Iltalehti, что в Финляндии проинформированы о российских контрмерах и готовы к этому.

Ранее министр по делам Европы в финском правительстве Титти Туппурайнен заявила об отказе Финляндии вносить плату за поставляемый из России газ в рублях.

Источник: mk.ru