Новосибирская область объявила конкурс на субсидии инновационным компаниям
Конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия, объявлен в Новосибирской области, сообщает во вторник региональное министерство цифрового развития и связи.
Как отмечено в сообщении, на субсидии могут претендовать:
- субъекты инновационной деятельности – юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированные на территории Новосибирской области и осуществляющие трансфер и коммерциализацию технологий посредством реализации научно-прикладных и инновационных проектов в Новосибирской области с участием научных учреждений и (или) вузов;
- организации, зарегистрированные на территории Новосибирской области и осуществляющие трансфер и коммерциализацию технологий посредством реализации проектов в рамках своего участия совместно с научными учреждениями и (или) вузами в программе деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр», утвержденной губернатором Новосибирской области в мае 2021.
- Источник: https://d-russia.ru/novosibirskaja-oblast-objavila-konkurs-na-subsidii-innovacionnym-kompanijam-gotovym-vypustit-produkciju.html