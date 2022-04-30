Новосибирская область объявила конкурс на субсидии инновационным компаниям

Конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия, объявлен в Новосибирской области, сообщает во вторник региональное министерство цифрового развития и связи.

Как отмечено в сообщении, на субсидии могут претендовать: