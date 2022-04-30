Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

На сессии Заксобрания Новосибирской области в первом чтении приняли закон о создании вытрезвителей в Новосибирской области.





Доклад о создании вытрезвителей 29 апреля на сессии прочла Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области.





Елена Бахарева объяснила, что сейчас людей в состоянии алкогольного опьянения отправляют в больницу № 34 и она из-за этого создает не лучшее впечатление на больных, как сообщает ngs.ru.





— Мы в принципе сейчас уже видим очень четкие критерии, в каком состоянии человек может туда помещаться. Безусловно, планируем предусмотреть возможность, чтобы там не пребывали лица без определенного места жительства, — уточнила министр соцразвития.

Источник: ngs.ru