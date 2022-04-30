Губернатор Новосибирской области посетил марафон «Za мир без нацизма»





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили марафон «Za мир без нацизма». Они пришли на мероприятие с приколотыми на груди георгиевскими ленточкам в форме буквы Z, пишет «Сиб.фм».