Спецназ ГРУ получил письма на фронт и благодарит сибирских первоклассников

24-я отдельная бригада спецназа передаёт привет ученикам 1-го «И» класса 216-й школы Новосибирска и их классному руководителю Эйхгорн Наталье Валерьевне.

На представленных кадрах спецназ ГРУ читает письма, доставленные на фронт из Новосибирска.

«Ваши трогательные письма и слова поддержки очень важны для нас в это сложное время. Они по-настоящему согревают нас теплом, за которое вам огромное спасибо. Мы обязательно вернёмся домой с победой! Ждите!» — обратились к ребятам спецназовцы.

Источник: https://rusvesna.su/news/1650777642, t.me/RVvoenkor