В России проведут внеплановую индексацию пенсий, МРОТ и соцвыплат.

В ближайшее время в стране внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты, рассказал помощник президента Максим Орешкин.

По его словам, решение об индексации уже принято.

– Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет, — рассказал Максим Орешкин в интервью на телеканале «Россия 1».

Помощник президента также напомнил, что недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал. Они показали рекордный профицит бюджета.

– Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться, — добавил Орешкин.

Напомним, с 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось около 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Из федерального бюджета для этого направили33,7 млрд рублей.

Источник: https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/04/14/v-rossii-provedut-vneplanovuyu-indeksatsiyu-pensiy-mrot-i-sotsvyplat/