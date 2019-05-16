В детском саду скоро будет мордобой

В красноярском детсаду во время прогулки подрались дети. На видеозаписи видно, как трое воспитанников детского сада подбегают к своему сверстнику, валят его на землю и наносят ему удары. Через некоторое время к ним подошла воспитательница, и дети разбежались. Чуть позже детсадовцы снова накинулись на сверстника, пока женщина отвлеклась на телефон. Она заметила, как дети навалились на мальчика и неспеша подошла к ним, чтобы узнать, в чем дело. Через несколько секунд после этого те же дети снова набросились на ребенка. Как говорит автор видео, такую картину наблюдали 20 минут и ни чего в ней не менялось, воспитатель не реагирует, ребенок не знает куда спрятаться. Теперь следователи проверят действия воспитательницы, не отреагировавшей на случившееся, сообщается на сайте пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю.



