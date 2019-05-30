Ему теперь вечно тринадцать...





В этот злополучный день трое десятилетних мальчишек играли на обрывистом берегу заброшенного карьера заполненного мутной водой. Земля не просто ушла у них из под ног, она обрушилась в холодное

Дима был обычным подростком, ну может быть не совсем, у него была мечта и он точно знал, кем станет, когда вырастет - офицером, как папа... Он был воспитанником отделения Юнармии Копейска. Но все это в прошлом...

Как хорошо быть молодым и здоровым, можно, радуясь жизни, вскочить на велосипед и катиться, куда глаза глядят, вперед и вперед! Вот и берег карьера.

Всё, стоп.

Нужно перевести дух, оглянутся.

Хорошо! Красиво!

И вдруг часть берега исчезла, а из воды раздались истошные крики насмерть перепуганных детей.

Думать было некогда.

Да и чем тут думать?!

Нужно спасать.

Дима бросился в воду.

Он смог вытащил двоих тонущих ребят, его подруга спасла ещё одного ребёнка.

Силы оставили мальчика, выбраться по скользкому склону он уже не смог...

Водолазы предприняли шесть попыток отыскать тело мальчика в воде. Мама очень надеялась на чудо, увы Дима Новоселов утонул, спасая детей.



Он не снимал на смартфон видео, не делал селфи на фоне озера, он спас детей ценой своей жизни, хотя сам еще был ребенком.

Интернет не "взорвался", на сайте Юнармии о герое ни строчки, на российском ТВ пара слов.

Вы совсем ослепли?! Смакуете "Голос дети", обсуждаете Евровидение, переживаете о проигрыше сборной по хоккею и не замечаете такого. Люди, а вы люди?

Вот, как-то так...



Виолетта Крымская.



P.S. Очень надеюсь что именем Димы Новоселова назовут улицу в Челябинске. Героев нужно помнить.

"Дима был очень смелым. Всегда. За друзей был готов жизнь отдать. Хотя я бы сейчас предпочла, чтобы он струсил" - сказала его мама...



В этот злополучный день трое десятилетних мальчишек играли на обрывистом берегу заброшенного карьера заполненного мутной водой. Земля не просто ушла у них из под ног, она обрушилась в холодное озеро . Шансов выжить - ноль.Дима был обычным подростком, ну может быть не совсем, у него была мечта и он точно знал, кем станет, когда вырастет - офицером, как папа... Он был воспитанником отделения Юнармии Копейска. Но все это в прошлом...Как хорошо быть молодым и здоровым, можно, радуясь жизни, вскочить на велосипед и катиться, куда глаза глядят, вперед и вперед! Вот и берег карьера.Всё, стоп.Нужно перевести дух, оглянутся.Хорошо! Красиво!И вдруг часть берега исчезла, а из воды раздались истошные крики насмерть перепуганных детей.Думать было некогда.Да и чем тут думать?!Нужно спасать.Дима бросился в воду.Он смог вытащил двоих тонущих ребят, его подруга спасла ещё одного ребёнка.Силы оставили мальчика, выбраться по скользкому склону он уже не смог...Водолазы предприняли шесть попыток отыскать тело мальчика в воде. Мама очень надеялась на чудо, увы Дима Новоселов утонул, спасая детей.Он не снимал на смартфон видео, не делал селфи на фоне озера, он спас детей ценой своей жизни, хотя сам еще был ребенком.Интернет не "взорвался", на сайте Юнармии о герое ни строчки, на российском ТВ пара слов.Вы совсем ослепли?! Смакуете "Голос дети", обсуждаете Евровидение, переживаете о проигрыше сборной по хоккею и не замечаете такого. Люди, а вы люди?Вот, как-то так...Виолетта Крымская.P.S. Очень надеюсь что именем Димы Новоселова назовут улицу в Челябинске. Героев нужно помнить."Дима был очень смелым. Всегда. За друзей был готов жизнь отдать. Хотя я бы сейчас предпочла, чтобы он струсил" - сказала его мама...









Ему теперь вечно тринадцать...Его звали Дима Новоселов, ему было всего тринадцать лет, он жил в поселке Бажово, это в Челябинской области. Мальчик мечтал стать военным летчиком.Обычный субботний день...ничего не предвещало беды. В российской глубинке у детей не так уж много развлечений - интернет, ТВ и прогулка.Более ста лет назад на восточном склоне Урала открыли челябинский угольный бассейн, к концу 80-х уголь закончился, шахты закрыли, карьеры забросили, о последствиях не подумал никто.