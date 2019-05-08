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Что говорит наука о жизни после смерти?
| 09:50
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225
О фильме "Коридор бессмертия"
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Сколько 700 плюс 80?
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Сколько 100 плюс 80?
140
Владимир
около 5 часов назад
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Я вроде взрослый мужик,но сегодня(8мая) сходил в рдк на концерт и..Аплодирую организатору!До мурашек,до слез! Грамотно!
Ана
около 2 недель назад
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Уровень культуры в городе упал ниже некуда. Ни сценария, ни идеи + ведущие не грамотные.
Argus1000
около 4 месяцев назад
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@Сергей
А был ли там этот уровень?
Гарик
около 5 месяцев назад
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Куда дели Клару Новикову? Она единственная в "Аншлаге" пыталась шутить.
Господь
около 5 месяцев назад
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Мишку Атянячева куда дели? Он единственный в администрации пытался работать.
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