Письмо представителю президента от жителей Усть-Тарки

Полномочному Представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Меняйло С.И. Адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Державина, дом 18





Уважаемый Сергей Иванович!

Мы, жители небольшого райцентра в Новосибирск ой области - села Усть-Тарка, обращаемся к Вам в надежде найти справедливость. Ведь Вы, как и наш Президент Владимир Владимирович Путин, - гарант Конституции. Не менее пяти лет мы бьем тревогу по ряду вопросов, пишем письма в различные инстанции, но воз, как говорят, и ныне там. А в итоге страдают жители райцентра, у которых болит душа и за себя, и за своих детей, и за своих внуков.

Когда-то и кому то много лет назад взбрело в голову построить три новых дома по программе для сирот и ветеранов Великой Отечественной войны рядом с противотуберкулезным диспансером, без учета санитарно-гигиенических норм, в центре села. В весеннюю, летнюю и осеннюю пору его обитатели, т.е. больные, спокойно расхаживают оставляя после себя и бумагу от еды, и окурки, и плевки. А ведь рядом наши дети ходят, наши внуки играют. Здесь и до большой беды недалеко. Но власть наша не понимает этого.

Несколько лет назад кому взбрела в голову мысль укоротить трубы котельных. И теперь дым стелется по всей Усть-Тарке. Но ведь есть определенные нормы. Понимает это глава района господин Турлаков А.П. На различных форумах он клятвенно заверял, что трубы будут обязательно удлинены, как только закончится отопительный сезон. Вот только отопительный сезон почему-то не заканчивается и трубы не удлиняются.

Есть в нашем районе деревенька Зеленая Роща. Многострадальная, надо сказать, точнее ее жители. Несколько лет назад с помощью депутата заксобрания И.Р.Умербаева были выделены деньги на строительство нового водопровода. Его сделали, но так, что попить водицы зеленорощинцам не пришлось. За допущенный брак и зарытые в землю деньги никто ответственности не понес. Вновь на другой год были выделены деньги и вновь зеленорощинцы сидят без воды, а выделенные деньги ушли неизвестно куда. Скажите у&ажаемБГЙ~еертей-Нват=ювич) как жить без воды, на чем пищу готовить, чем скотину поить? Уезжает народ из деревень и сел. Казалось бы, создай условия, чтобы народ не разбегался, жил на земле своих отцов и дедов, продолжал их дело. Есть в нашей области немало примеров, когда руководители различного ранга прежде всего думают о людях, в том же соседнем Чистоозерном районе, а у нас думают прежде всего о себе, о создании благ для себя и своих близких.

На глазах рушатся и растаскиваются прекрасные некогда здания, в том числе известное всей области профучилище в с. Козино. Закрыли его. А ведь в этом здании можно было сделать и квартиры для молодых учителей, которых ох как не хватает, и не просто районный, а областной дом ветеранов. Неужели у нас все старики и старушки определены, все с жильем? Разворовали практически новый Дом культуры в Богословке, и новое здание детского сада в том же селе... Неужели нельзя было сделать общежитие или квартиры для молодых педагогов; медработников (и их не хватает)?

Больно смотреть на все это. Еще больнее, когда скудеют подворья селян, зарастают сорняками поля, бежит молодежь из родительского гнезда. С кем власть, сельская, районная, вопросы решать будет? А без молодежи, как Вы знаете, не будет ни сел, ни деревень, ни светлого будущего.

На наш взгляд, основная причина всех бед сибирской глубинки, в том числе нашего района, бюрократизм, волокита чиновничьей рати, которая вместо обстоятельного анализа дел и недостатков отделываются отписками и тупо поддерживают ту власть на местах, которая ликвидирует то, что до них создали руководители, действительно болеющие за дело. Многих уже нет. Но память о себе они оставили.

Уважаемый Сергей Иванович, пожалуйста, вникните в наши просьбы, помогите жителям в обеспечении их элементарными условиями для жизни.

От имени жителей села Усть-Тарка А.В. Черепанов