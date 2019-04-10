Новое имя для "Белоснежки"

Американские учёные-планетологи, первооткрыватели крупнейшей в Солнечной системе карликовой планеты, плутоида 2007 OR10, объявили о начале интернет-голосования за имя для небесного тела. Об этом сообщается на сайте Планетологического общества. Примечательно, что планета была открыта ещё в 2007 году и считалась вполне обычным явлением для пояса Койпера с диаметром примерно в 1280 километров, почему и была забыта на долгие годы. На период обнаружения объект казался крупным и белым. Посчитав планету покрытой чистым водяным льдом, ей присвоили неофициальное имя «Белоснежка». Но дальнейший обзор показал, что это одно из наиболее красных тел в поясе Койпера.

Однако три года назад группа венгерских учёных провела новое исследование с применением более точных средств и выяснила, что на самом деле диаметр планеты больше примерно на 300 километров, что делает ее третьей по величине карликовой планетой в поясе Койпера. Позже была открыта и её луна диаметром около 250 километров.

После этого учёные пересмотрели свою позицию и задумались над именем для небесного тела, ведь по правилам Международного астрономического союза (МАС) за первооткрывателем остаётся право в течение 10 лет после открытия дать ему имя по своему усмотрению.