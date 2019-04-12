Вырвал победу зубами

"Он - воин. По-другому тут и не скажешь", - цитирует тренера "Сан-Хосе" Питера Дебура пресс-служба НХЛ.





За океаном стартовала стадия плей-офф НХЛ, в которой команды в сериях до четырех побед начали борьбу за главный трофей- Кубок Стэнли. Переломную шайбу в первом раунде противостояния "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" (5:2) весьма необычным способом забросил капитан "акул" Джо Павелски. После броска защитника Брента Бернса от синей линии каучуковый диск вонзился в сетку рикошетом от его зубов. Окровавленный Павелски тут же отправился в раздевалку, но вернулся к началу второго периода в защитной пластиковой маске и периодически ощупывал себя из-за дискомфорта."Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра", - заявил американский форвард.