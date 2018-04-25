Воды реки Иордан один раз в год поворачивают вспять. Причем 19 января, на праздник Крещения (Богоявления) Господня.Речь идет о том, как ведет себя (тут по другому не скажешь) река Иордан в день Крещения.На праздник Крещения Церковь вспоминает, как Христос Спаситель крестился в водах Иордана от рук пророка Иоанна Предтечи. В тот момент воды Иордана и воды всего мира освятились и стали целебными для души и тела. Церковь с ранних веков в день Крещения установила обычай совершать освящение воды. И мы верим, что во время освящения с водой происходит то же, что случилось, когда Спаситель вошел в Иордан.Во время богослужения в день Крещения неоднократно звучат слова из Писания – “Иордан возвратился вспять”. Когда-то я понимал эти слова как просто яркий образ. Иордан – символ всего человечества. Иордан впадает в Мертвое море. Люди до пришествия Христа все, без исключения, попадали в ад. Теперь же все иначе. После жертвы Спасителя ад не властен над нами. Иордан повернул вспять.Каково же было мое удивление, когда я увидел, что разворот Иордана не просто образ. Изменение течения реки происходит на самом деле. После того, как Иерусалимский Патриарх ежегодно совершает в праздник Крещения освящение воды этой реки, в ней начинают бурлить настоящие водовороты и Иордан на несколько минут поворачивает в обратную сторону. Это видно невооруженным глазом.Для доказательства чуда в момент освящения священники, находящиеся рядом с Патриархом, бросают в воду особые венки. Течение реки начинает нести их в противоположную сторону, чем это было за несколько мгновений до этого.Если набрать из Иордана воды после освящения, вы почувствуете, что она стала соленой. Некоторые говорят, что это происходит потому, что в реку попадают удобрения с близлежащих полей. Но хочется верить, что соль поступает в реку из Мертвого моря, от которого в этот день Иордан отворачивается и стремится вспять к своим истокам.По мат-м radiovera.ru