Высокое напряжение

Чановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мастера вспомогательного производства филиала Чановское ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор». Он вопреки правилам использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, дал указание машинисту экскаватора о буртовании щебня в штабель в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ (свыше 110 тысяч вольт) на окраине р.п. Чаны. 16 июня 2017 в вечернее время 17-летний юноша взобрался на складированный щебень для фотографирования, был поражен искровым разрядом электричества и скончался на следующий день в больнице.

Фото: nsk.kp.ru/daily/ Полезно знать, какое напряжение передаётся по линии электропередач (ЛЭП), так как для каждого напряжения существует своя безопасная зона от проводов.

Минимальное напряжение ЛЭП - 0.4 кВ (напряжение между каждым фазным проводом и нолём - 220 вольт). Такие линии обычно используются в дачных посёлках, они выглядят так.

Характерный признак - маленькие белые или прозрачные изоляторы и пять проводов (три фазы, ноль, фаза к фонарям освещения).

Для подвода напряжения к трансформаторам тех же дачных посёлков используются линии 6 и 10 кВ. 6-киловольтные линии используются всё реже.

Отличие от низковольтной линии в размере изоляторов. Здесь они гораздо больше. Для каждого провода используется один или два изолятора. Проводов всегда три.

Очень важно не путать эти линии. Я читал грустную историю про горе-строителей, которые хотели подключить бетономешалку напрямую к проводам ЛЭП и сдуру накинули крючки на 10-киловольтные провода вместо 220-вольтных.

Следующий стандартный номинал напряжения ЛЭП - 35 кВ.

Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.

У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.

У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.

Линии 220 кВ чаще всего используются для подвода электричества к подстанциям. В гирлянде от 10 изоляторов. ЛЭП 220 кВ могут значительно отличаться друг от друга, количество изоляторов может доходить до 40 (две группы по 20), но одна фаза у них всегда передаётся по одному проводу.

Недавно в Москве на пересечении Калужского шоссе и МКАД поставили две опоры ЛЭП 220 кВ необычного вида.

ЛЭП 330 кВ, 500 кВ и 750 кВ можно распознать по количеству проводов каждой фазы.

330 кВ - по два провода в каждой фазе и от 14 изоляторов.

ЛЭП 500 кВ - по три провода, расположенных треугольником, на фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.

ЛЭП 750 кВ - 4 или 5 проводов, расположенных квадратом или кольцом, на каждую фазу и от 20 изоляторов в гирлянде.

Убедиться в точности определения напряжения можно, посмотрев, что написано на опоре ЛЭП. Во второй строке указан номер опоры ЛЭП, а в первой строке указана буква и цифра через тире. Цифра - это номер высоковольтной линии, а буква - напряжение. Буква Т означает 35 кВ, С - 110 кВ, Д - 220 кВ.

Допустимые расстояния до токоведущих частей для разных типов ЛЭП.