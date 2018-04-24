Высокое напряжение
Чановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мастера вспомогательного производства филиала Чановское ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор». Он вопреки правилам использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, дал указание машинисту экскаватора о буртовании щебня в штабель в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ (свыше 110 тысяч вольт) на окраине р.п. Чаны. 16 июня 2017 в вечернее время 17-летний юноша взобрался на складированный щебень для фотографирования, был поражен искровым разрядом электричества и скончался на следующий день в больнице.
Фото: nsk.kp.ru/daily/Полезно знать, какое напряжение передаётся по линии электропередач (ЛЭП), так как для каждого напряжения существует своя безопасная зона от проводов.
Следующий стандартный номинал напряжения ЛЭП - 35 кВ.
330 кВ - по два провода в каждой фазе и от 14 изоляторов.