Именно так выглядит могила И.В.Сталина за конструкциями драпировки Мавзолея В.И.Ленина для Парада в честь Победы СССР в ВОВ. Когда по Красной Площади пойдут военные и техника буржуазной РФ, нарядные и гордые, когда пролетят самолёты с новейшим вооружением - знайте, он, который вдохновлял и организовывал всю героическую борьбу и труд граждан СССР, там. Забытый и среди этих лесов драпировки, которая, в свою очередь, скрывает его товарища и Учителя.

При этом снова будут пафосные речи важных чинов и политиков буржуазной РФ о героизме, труде и славе. Знайте, тот, под чьим руководством была выкована эта Победа - там. Знайте и то, что ни одна сволочь, ответственная за Парад не принесла ему ни единого букета гвоздик в благодарность. Наоборот, они зорко и бдительно охраняют от того, чтобы никто не посмел это сделать. Якобы обеспечивают безопасность важных деятелей буржуазной РФ. Заслуживают ли те, кто скрывает большевика и Победителя, а также его учителя товарища Ленина, хоть какое-то человеческое уважение, международное признание и историческую благодарность? Надо ли удивляться, что руководство стран-союзниц СССР во Второй Мировой Войне и руководство КНР, которое чтит И.В.Сталина и В.И.Ленина - относятся к руководству буржуазной РФ, к "уважаемым людям" в ней, с нескрываемым презрением?

