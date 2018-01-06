Гражданский арест
Охота за головами, или, как ее политкорректно называют, помощь полиции в задержании преступников, может стать прибыльным делом. Соответствующее положение размещено на портале проектов нормативно-правовых актов. За поимку любого из персонажей, информация о котором размещена на сайте МВД, отныне предусмотрено вознаграждение в миллион рублей. Раньше платили лишь за информацию и в исключительных случаях. Власти, однако, не решились официально наделить граждан полномочиями полицейских и правом использовать оружие, так что многое по-прежнему останется между строк. https://lenta.ru/articles/2018/01/04/ohota/