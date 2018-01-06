Путин сократил 10 тысяч гаишников



Владимир Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников МВД. Как выяснила «Газета.Ru», речь идет о ГИБДД, штат которой в результате сократится практически на одну пятую. Оставшиеся без работы гаишники смогут трудоустроиться в других подразделениях. Именно с предстоящим сокращением штатов осенью прошлого года в ГИБДД, как первой сообщила «Газета.Ru», полностью прекратили набор новых сотрудников.

https://auto.rambler.ru/navigator/38826304-putin-sokratil-10-tysyach-gaishnikov/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

