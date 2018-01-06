Традиции празднования Рождества Христова в России и на Руси

У христиан одним из важнейших праздников является Рождество – празднование рождения Иисуса Христа, сына Бога и Спасителя человечества. Празднование Рождества Христова в России претерпевало немало изменений, особенно во времена революции, но сегодня традиции старой Руси вновь возрождаются, молодежь всё так же ходит по домам с колядками, христиане соблюдают рождественский пост, а в сочельник на стол обязательно ставят кутью. Большинству из нас эти традиции знакомы и любимы, но откуда они взялись, и сильно ли отличаются от первоначальных?