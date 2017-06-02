Аттракцион невиданной щедрости

Оператор мобильной связи Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru. Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 и четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5” обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD. Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G. Смартфоны с экранами 5” – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE – теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно.



Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП – основная, 0,3 МП – фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт. Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам – стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера – 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора. «В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив ее в среднем на 10%,– прокомментировал Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически, каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе – за счет наших брендированных устройств».

sibkray.ru/news/2/899776/

Оператор мобильной связи Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru. Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 и четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5” обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD. Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G. Смартфоны с экранами 5” – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE – теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП – основная, 0,3 МП – фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт. Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам – стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера – 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора. «В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив ее в среднем на 10%,– прокомментировал Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически, каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе – за счет наших брендированных устройств». Источник: sibkray.ru/news/2/899776/

Оператор мобильной связи Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru. Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 и четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5” обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD. Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G. Смартфоны с экранами 5” – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE – теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП – основная, 0,3 МП – фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт. Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам – стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера – 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора. «В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив ее в среднем на 10%,– прокомментировал Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически, каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе – за счет наших брендированных устройств». Источник: sibkray.ru/news/2/899776/

Оператор мобильной связи Tele2 объявляет о снижении стоимости популярных фирменных смартфонов Tele2 Midi и Tele2 Maxi, а также брендированных модемов и роутеров. Приобрести гаджеты по новым ценам уже можно в салонах связи и в интернет-магазине оператора на tele2.ru. Функциональный смартфон Tele2 Midi на базе операционной системы Android 6.0 и четырехъядерным процессором MediaTek теперь можно приобрести за 2790 рублей. Устройство с диагональю экрана в 4,5” обладает эргономичным дизайном и имеет слот под две SIM-карты. Объем встроенной памяти смартфона составляет 4 Гб. Его можно расширить до 32 Гб с помощью карт памяти стандарта MicroSD. Tele2 Midi LTE, который поддерживает высокоскоростную передачу данных во всех используемых Tele2 диапазонах, обойдется в 3990 рублей вместо 4490 рублей. 4G-смартфон отличают увеличенный до 16 Гб объем встроенной памяти и поддержка технологии Dual Carrier, которая повышает скорость загрузки данных в сетях 3G. Смартфоны с экранами 5” – Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE – теперь стоят 3990 рублей и 4490 рублей соответственно. Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0, оснащены процессорами MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и более емкими аккумуляторами. Две камеры (5 МП – основная, 0,3 МП – фронтальная) позволяют делать качественные фотографии и совершать видеозвонки. Устройства имеют слоты для двух SIM-карт. Также клиентам доступны модемы и роутеры по сниженным ценам – стоимость 3G-модема составляет 999 рублей, 3G-роутера – 1899 рублей. Приобрести смартфоны и устройства Tele2 можно в фирменных салонах связи или в интернет-магазине оператора. «В нашей фирменной рознице достаточно быстро растут продажи брендированных гаджетов. Высокий спрос позволил нам увеличить объемы производства смартфонов и пересмотреть розничную стоимость ряда устройств, снизив ее в среднем на 10%,– прокомментировал Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – За прошлый год мы заметно увеличили долю смартфонов в нашей сети: фактически, каждый второй наш клиент уже использует SIM-карту Tele2 в современном умном устройстве. Уверен, эта доля продолжит расти, в том числе – за счет наших брендированных устройств». Источник: sibkray.ru/news/2/899776/