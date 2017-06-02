Skip to content
+18°C
Сегодня: +18
Завтра: +27
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Объявления
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
В МВД потребовали ввести «презумпцию доверия» к полицейским
| 05:17
Argus1000
501
"Это должно быть в крови каждого человека".В МВД РФ поставили вопрос о введении "презумпции доверия" к сотрудникам правоохранительных органов. Если предложение будет одобрено, действия полицейских априори будут считаться правомерными.
alldaynews24.ru/obshestvo/v-mvd-potrebovali-vvesti-prezumptsiyu-doveriya-k-politseyskim
Фильм о Данииле Сысоеве
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 500 плюс 60?
В данный момент, комментариев нет.
Навигация
Добавить запись
Топ просмотров
Популярные
Блоги год назад
Голос народа
Имя
Сколько 0 плюс 10?
140
комментатор
около 3 недель назад
Ответить
что происходит с афишей обратите внимание плиз
савин
около 1 месяцев назад
Ответить
я такой же человек как и все
савин
около 1 месяцев назад
Ответить
люди должны понимать
савин
около 1 месяцев назад
Ответить
бичам - новый дом
петр
около 1 месяцев назад
Ответить
я верю в заповеди
читать ещё