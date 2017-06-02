В МВД потребовали ввести «презумпцию доверия» к полицейским

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"Это должно быть в крови каждого человека".В МВД РФ поставили вопрос о введении "презумпции доверия" к сотрудникам правоохранительных органов. Если предложение будет одобрено, действия полицейских априори будут считаться правомерными.
alldaynews24.ru/obshestvo/v-mvd-potrebovali-vvesti-prezumptsiyu-doveriya-k-politseyskim
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