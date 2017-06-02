Ограждения для строительных площадок

Профлист — это, по всей видимости, самый недорогой материал для заборов. Оцинкованные листы с пластиковым слоем очень хорошо сохраняют форму, не требуют мощных креплений и довольно опрятно смотрятся.

Если фасад дачного участка закрыт забором одного цвета, да еще и похож на цвет металлочерепицы, которой покрыто здание, это выглядит продумано и красиво… до того времени, пока рядом сосед не сделает себе точно такой же забор. И как бы красиво не смотрелся дизайн дачного домика, идентичность заборов лишит его какой-либо индивидуальности.

А ведь совсем не нужно ради эксклюзивного вида делать ограждение из камня — есть возможность сделать более красивым и максимально интересным ограждением из профлиста. Обладая профессиональным цифровым оборудованием сделанного в Германии, мы можем нанести на металлический лист практически любую картинку.

Хотите иметь деревянный забор — сделайте фото досок: нарисованный материал не потеряет под действием погодных условий, такие деревянные доски не отламаются с гвоздей поржавевших со временем и жук короед не сможет их повредить.

Когда Вы мечтаете о ограждении из опрятного кирпича, то изображение будет таким реалистичным, что его трудно отличить от оригинала. Так же существует — бетонный узор, интересный, воздушный. Также он может быть очень красивым и никто не подумает, что это все — 3D — изображение на листе из металла.

Вы имеете возможность полностью отказаться от образа глухого ограждения и заменить его видом деревьев в лесу, пейзажа с зеленью и речкой или вьющемся плющом. Такой забор в зимнее время года будет удивлять зелеными листьями как летом!





Разнообразие изображений

Имейте в виду, что ограждение из профлиста украшают не только картинки разнообразных ограждений. На его поверхности есть возможность нанести разнообразные изображения:

— Действия морских и сухопутных сражений, показанные через обрамление кирпичных опор и фундаментов. Когда скачущий всадник перескакивает над фундаментом, еще не означает, что он появился из картины: потому что фундамент — тоже часть рисунка, но впечатление создается вполне реальное.





— Старинные плакаты, рекламы советских и даже дореволюционной поры — буквально на любой вкус.

— Прекрасные ландшафты со всего мира — горы и водопады, города и реки.

— Рисунки для детишек, яркие и разнообразные, с изображениями любимых героев мультфильмов.

Кроме изображений, какие есть в нашей базе данных, а их имеется немалое количество, возможно поместить на забор любой снимок, сделанный вами или найденный в сети интернет. Какой бы понравившийся дизайн вы ни задумали для своего дома, ограждение станет его элементом.

Наша организация «Х7 Комфорт» — одна в Санкт-Петербурге и области наносит долговечные изображения на профнастил. Обращайтесь к нам — сделайте свою дачу неповторимой! А также загородный дом или коттедж!









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