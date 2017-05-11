Страничка поэзии

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Полк из пепла возродился,

Прошагал по всей стране,

И в ряды живых он влился

В День Победы по весне.

Бесконечною рекою

Все идет, идет народ,

И в руках портрет героя

Каждый бережно несет.

Пусть увидят, как потомки

Их живут в стране родной:

Смех веселый, песни звонки,

Купол неба голубой.

В небо голуби взмывают,

Всех цветов шары летят,

И погибшие пусть знают:

Здесь их помнят, здесь их чтят.

Благодарны за свободу,

Что такой ценой далась,

Много полегло народа,

Кровь рекою пролилась.

Завещаем внукам нашим:

Когда минут эти дни,

Почести героям павшим

Воздавали чтоб они.

Валентина КОЗИНА

БЕЗ СТРАХА

И на войне любили и страдали,

И с именем родным шли в смертный бой,

В затишье тоже под немой луной

Всё письма в треугольниках писали

Любимой, и далёкой, и родной.

Хотели жить, мечтали о покое.

А молодыми страшно умирать,

И страшно не увидеть больше мать,

И птицу не услышать над рекою,

И радости отцовства не узнать…

Что ж ты, война, творишь со всей планетой?!

И вороном кружишь в судьбе людей?

Ах, сколько погубила светлых дней,

В одну лишь сторону продав билеты,

Сорвав полёты белых лебедей.

Становятся те перья облаками,

Плывут в тиши над скорбною землёй

Одной, им ведомой и вечной, колеёй…

Я так мечтаю, чтоб мы жили с вами,

Без ужаса и страха пред войной.

Рената ЮРЬЕВА

ПОД КРЫЛОМ У БОГА

Памяти Александра Бородина, трагически погибшего в 1986 году.

По ночам мне снится:

Над созревшим хлебом

Вдруг вспорхнула птица,

Улетела в небо.

Виделось, что птица -

С синими глазами,

На густых ресницах –

Жемчуга слезами.

У жнивья – старушка

И дворняжка смелый.

На резных окошках –

Занавески белы.

Кружева ажуром

Окаймляют ложе,

Тучи бродят хмуро,

Будет дождь, похоже.

От грозы, сверкавшей

Сталью спозаранку,

Сон сморил уставший

Смятую лежанку.

Ноченькой опальной

Тени бьют поклоны,

В вазочке овальной –

Грустные пионы.

Душу загубили!

Трепетную птицу.

Тешились – убили!

Воссияв сторицей

В облаках плывущих,

В куполах звенящих,

За собой влекущих,

В мир любви манящих,

Там, за лесом синим,

В розовых сугробах,

Спит отважный, сильный,

Под крылом у Бога.

Александра МИХЕЛЬ

***

Стучится солнце поутру:

- Открой скорее дверь!

Стоять и зябнуть на ветру

Не хочется, поверь.

Навстречу солнечным лучам

Окно своё раскрою,

И сразу свежесть по плечам

Улыбкой золотою.

В полях весёлые ручьи

Шумят, бегут весною.

И мне так хочется любви

Весеннею порою.

Ах, конопушки на лице-

Следы от поцелуев.

Сегодня, сидя на крыльце,

Мой муж меня ревнует.

А я смеюсь ему в лицо:

Кто ж к солнышку ревнует?

А он пошёл, закрыл окно:

«Пусть больше не флиртует!»

Ах, глупый, глупый дуралей,

Зачем мне солнце это,

Я знаю, что тебя милей

На целом свете нету.

Олеся КОЗИНА

КНИГА ЖИЗНИ

Книгу своей жизни

Каждый день мы пишем,

Мыслью, словом, делом,

За строкой строка.

Этот свиток жизни

Нет, не перепишем,

Но дополнить смело

Можно, жив пока.

За пределом жизни

Книга есть другая,

Там уж не исправишь –

Царская печать.

Эту книгу жизни

Видно, Бог листает,

Душ судьбу решая –

Где определять.

А пока мы живы,

Бог не прилагает

Царской той печати

К нашим письменам.

Но с исходом шире

Дверь – душа взлетает.

Зло, добро, печали -

Всё зачтется нам.

Так пока мы властны

Над рукописаньем,

Добрыми б делами

Нам вписать строку.

Не изгладишь, ясно,

Зла, но покаяньем,

Смягчим его сами,

На своем веку.

Галина ОРЛОВА