Война в эту субботу

13 мая 2017 года, то есть уже в эту субботу, Дональд Трамп развяжет Третью мировую. Такое скандальное пророчество на днях опубликовал британский таблоид со ссылкой на послание португальского мистика Горацио Вильегаса.Вильегас — фигура загадочная. В Интернете нет ни одной его фотографии. Журналисты разных стран давно пытаются разыскать предсказателя, но тщетно. При этом можно купить его книги по религии, мистике и парапсихологии. А еще по Сети гуляют слухи, что еще в 2015 Вильегас предсказал победу Трампа на президентских выборах и его удары по Сирии.13 мая ровно 100 лет назад, согласно поверью, трем маленьким пастушкам недалеко от португальского городка Фатима явилась Богоматерь, которая предсказала конец Первой мировой войны и начало Второй. С тех пор Фатима стала местом паломничества, а 13 мая — особой для христиан датой.Война пройдет с участием США, России, Северной Кореи и Китая. Третья мировая не затянется надолго и закончится до конца года, пророчит Вильегас. Мистик предупреждает, что жителям Земли следует быть начеку до самого октября, а самое главное, политикам необходимо решить свои разногласия в этот предельно «взрывоопасный» период мирным путем, иначе нашему «голубому шарику» и большинству его жителей несдобровать. В противном случае интенсивная, но короткая ядерная война до неузнаваемости изменит мир.