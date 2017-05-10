Как дать с дачи

Защищаться от преступников разрешат любыми способами

Депутаты совместно с экспертами из МВД и Росгвардии готовят законопроект, расширяющий права граждан при защите своего жилища. Предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса - не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое гражданином на законных основаниях. Кроме того, опять же действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту других людей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии. То есть само понятие "превышение пределов самообороны" может быть вообще отменено, но только, если речь идет о криминальной ситуации в квартире или частном доме, но не на улице.