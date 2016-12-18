Только факты

. В армии Наполеона солдаты могли обращаться к генералам на "ты".

2. На Руси стрекозами называли кузнечиков.

3. Наказания розгами были отменены в России только в 1903 году.

4. "Столетняя война" длилась 116 лет.

5. То, что мы называем Карибским кризисом, американцы называют Кубинским кризисом, а сами кубинцы - Октябрьским кризисом.

6. Самой короткой в истории войной была война между Великобританией и Занзибаром 27 августа 1896 года. Она длилась ровно 38 минут.

7. Первая атомная бомба, сброшенная на Японию, находилась на самолете, носящем название Enola Gay. Вторая - на самолете Bock's Car

8. Пpи Петpе I в России было создано спецведомство по пpиему челобитных и жалоб, которое называлось ... рэкетмейкерство.

9. 4 июня 1888 года конгресс штата Нью-Йорк принял билль об упразднении казни через повешение. Причиной этого "гуманного" акта послужило введение нового способа смертной казни - электрического стула.

10. Согласно договору, заключенному между инженером Гюставом Эйфелем и городскими властями Парижа, в 1909 году Эйфелева башня должна была быть разобрана (!) и продана на лом (!)

11. Испанская инквизиция преследовала многие группы населения, но более других катаров, марранов и морисков. Катары это последователи альбигойской ереси, марраны - крещеные евреи, а мориски - крещеные мусульмане.

12. Первым японцем, попавшим в Россию был Денбей - сын купца из Осаки. Его судно было прибито к берегам Камчатки в 1695 году. В 1701 он добрался до Москвы. Петр I определил его преподавать японский язык нескольким подросткам.

13. Только в 1947 году в Англии была отменена должность человека, который должен был при въезде в Англию Наполеона Бонапарта (!) выстрелить из пушки.

14. Ги де Мопассан, Александр Дюма, Шарль Гуно, Леконт де Лиль и многие другие деятели культуры подписали знаменитый протест против ... "уродования Парижа Эйфелевой башней".

15. Когда знаменитый немецкий физик Альберт Эйнштейн умер, его последние слова ушли вместе с ним. Медсестра, находящаяся рядом с ним, не понимала ни слова по-немецки.

16. В средние века студентам запрещалось носить ножи, шпаги и пистолеты и появляться на улице после 21 часа, ибо ... это представляло большую опасность для горожан.

17. На могильной плите памятника Суворову написано просто: "Здесь лежит Суворов".

18. Между двумя мировыми войнами во Франции сменилось более 40 разных правительств.

19. Последние 13 веков императорский трон в Японии занимает одна и та же династия.

20. Один из американских самолетов во Въетнаме поразил выпущенной ракетой себя же.

21. Безумный римский император Калигула однажды принял решение объявить войну Богу Морей - Посейдону, после чего приказал своим солдатам беспорядочно бросать свои копья в воду. Кстати, с римского "Калигула" означает "маленький башмак".

22. Абдул Кассим Исмаил - великий визирь Персии (10 век) всегда находился рядом со своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека "следовала" за ним. 117 тысяч книжных томов перевозились четырехстами верблюдами. Причем книги (т.е. верблюды) располагались в алфавитном порядке.

23. Сейчас нет ничего невозможного. Хочешь купить автомобиль в Гурьевске - пожалуйста, хочешь - в другом городе. Но факт остаётся фактом, его нужно зарегистрировать и получить автомобильные номера. Так вот, самый первый автомобильный номер прикрепил к своей машине берлинский коммерсант Рудольф Герцог. Это случилось в 1901 году. На его номере значились всего три знака - IA1 (IA - это инициалы его молодой жены Иоганны Анкер, а единица означает, что она у него первая и единственная).

24. По окончании вечерней молитвы на судах Российского императорского флота вахтенный начальник командовал "Накройся!", что означало надеть головные уборы, и одновременно подавался сигнал отбоя молитвы. Длилась такая молитва обычно 15 минут.

25. В 1914 году германские колонии населяли 12 млн. человек, а британские - почти 400 млн.

26. За всю историю регистрации температуры в России самой холодной зимой была зима 1740 года.

27. В современной армии званию корнет соответствует прапорщик, а званию поручик - лейтенант.

28. Тайский национальный гимн был написан в 1902 году русским (!) композитором Петром Щуровским.

29. До 1703 года Чистые пруды в Москве назывались ... Погаными прудами.

30. Первая книга, напечатанная в Англии, была посвящена ... шахматам.

31. Население мира в 5000 году до н.э. составляло 5 миллионов человек.

32. В Древнем Китае люди кончали жизнь самоубийством, съедая фунт соли.

33. Список подарков Сталину в честь его семидесятилетия печатался в советских газетах с декабря 1949 года по март 1953.

34. Николай I предоставлял своим офицерам выбор между гауптвахтой и прослушиванием опер Глинки в качестве наказания.

35. Над входом в Лицей Аристотеля была надпись: "Вход сюда открыт для любого, пожелавшего рассеять заблуждения Платона".

36. Третьим декретом после "Декрета о мире" и "Декрета о земле", выпущенным большевиками, был "Декрет об орфографии".

37. Во время извержения вулкана Везувия 24 августа 79 года помимо всем известного города Помпеи погибли также города Геркуланум и Стабии.

38. Фашистская Германия - "третий Рейх", империя гогенцоллеров (1870-1918 гг.) - "второй Рейх", Священная Римская Империя - "первый Рейх".

39. В римском войске солдаты жили в палатках по 10 человек. Во главе каждой палатки ставился старший, которого называли ... деканом.

40. Сильно затянутый корсет и большое количество браслетов на руках в Англии периода правлению Тюдоров считались признаком девственности.

41. Агенты ФБР получили право носить оружие только в 1934 году, через 26 лет после основания ФБР.

42. Вплоть до второй мировой войны в Японии считалось кощунством любое прикосновение к императору.

43. 16 февраля 1568 года испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов.

44. В 1911 году в Китае косы были признаны признаком феодализма и поэтому их ношение было запрещено.

45. Первый партбилет КПСС принадлежал Ленину, второй - Брежневу (третий - Суслову, а четвертый - Косыгину).

46. Американская Лига Физической Культуры, первая нудистская организация в США, была основана 4 декабря 1929 года.

47. В 213 году до н.э. китайский император Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все имевшиеся в стране книги.

48. На Мадагаскаре в 1610 году король Раламбо создал государство Имерин, что означает "насколько видит глаз".

49. Первыми русскими святыми были Борис и Глеб, канонизированные в 1072 году.

50. Одним из наказаний преступников в Древней Индии было ... уродование ушей.

51. Из 266 человек, занимавших папский престол, 33 умерли насильственной смертью.

52. Подлинником на Руси называли палку, которой били свидетеля, добиваясь истины.

53. В обычную погоду римляне носили тунику, а когда наступали холода - несколько туник.

54. В древнем Риме группу рабов, принадлежищих одному человеку называли ... фамилией.

55. Римский император Нерон женился на мужчине - одном из своих рабов по имени Скорус.

56. До 1361 года в Англии судопроизводство велось исключительно на французском языке.

57. Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с Германией была окончена 21 января 1955 г. принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения. Тем не менее, Днем Победы считается 9 мая - день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

58. Извержение мексиканского вулкана Парикутин продолжалось 9 лет (с 1943 по 1952 год). За это время конус вулкана поднялся на 2774 метра.