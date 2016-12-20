Не пережил независимости
Завод был основан в 1927 году, во время немецкой оккупации производил продукцию Telefunken, в советское время на нём работало 20000 человек и завод производил 6000 колонок в день. Увы, после обретения Латвией независимости, завод оказался никому не нужен. Все попытки оживить завод и даже объединение его с ещё одним знаменитым Рижским заводом VEF, известным своими радиоприёмниками и телефонными аппаратами, не помогло.
Сейчас некоторые корпуса завода превращены в супермаркеты, некоторые сдаются под склады, некоторые заброшены. Так выглядит территория.
Ещё одно здание завода.
Когда я был школьником, я мечтал о маленьких колонках S30 и вот такой HI-FI-аппаратуре Radiotehnika.
ammo1.livejournal.com/802084.html