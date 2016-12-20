Не пережил независимости

Вчера я побывал на территории бывшего завода Radiotehnika в Риге.Знаменитый радиозавод, выпускавший легендарные колонки S90 и S30, множество усилителей, проигрывателей и магнитофонов когда-то снабжал бытовой аппаратурой весь СССР и в каждой второй советской семье была его продукция, но не смог пережить независимость Латвии.Завод был основан в 1927 году, во время немецкой оккупации производил продукцию Telefunken, в советское время на нём работало 20000 человек и завод производил 6000 колонок в день. Увы, после обретения Латвией независимости, завод оказался никому не нужен. Все попытки оживить завод и даже объединение его с ещё одним знаменитым Рижским заводом VEF, известным своими радиоприёмниками и телефонными аппаратами, не помогло.Сейчас некоторые корпуса завода превращены в супермаркеты, некоторые сдаются под склады, некоторые заброшены. Так выглядит территория.Один из цехов.Внутри пусто.Ещё одно здание завода.Здание заводоуправления.На здании новая табличка VEF Radiotehnika RRR.Легендарные колонки Radiotehnika S90 - мечта всех любителей музыки Советского Союза.Когда я был школьником, я мечтал о маленьких колонках S30 и вот такой HI-FI-аппаратуре Radiotehnika.Конечно очень жалко, что гигант советской промышленности постигла такая судьба.