Не пережил независимости

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 Вчера я побывал на территории бывшего завода Radiotehnika в Риге.

Знаменитый радиозавод, выпускавший легендарные колонки S90 и S30, множество усилителей, проигрывателей и магнитофонов когда-то снабжал бытовой аппаратурой весь СССР и в каждой второй советской семье была его продукция, но не смог пережить независимость Латвии.
Завод был основан в 1927 году, во время немецкой оккупации производил продукцию Telefunken, в советское время на нём работало 20000 человек и завод производил 6000 колонок в день. Увы, после обретения Латвией независимости, завод оказался никому не нужен. Все попытки оживить завод и даже объединение его с ещё одним знаменитым Рижским заводом VEF, известным своими радиоприёмниками и телефонными аппаратами, не помогло.
Сейчас некоторые корпуса завода превращены в супермаркеты, некоторые сдаются под склады, некоторые заброшены. Так выглядит территория.
Один из цехов.
Внутри пусто.

Ещё одно здание завода.
Здание заводоуправления.
На здании новая табличка VEF Radiotehnika RRR.
Легендарные колонки Radiotehnika S90 - мечта всех любителей музыки Советского Союза.

Когда я был школьником, я мечтал о маленьких колонках S30 и вот такой HI-FI-аппаратуре Radiotehnika.
Конечно очень жалко, что гигант советской промышленности постигла такая судьба.
ammo1.livejournal.com/802084.html
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Селедков АВ

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