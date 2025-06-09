Как сообщает администрация Татарского округа, в связи с многочисленными обращениями наших земляков – участников специальной военной операции, объявлен срочный сбор средств на покупку дронов Mavic 3pro в количестве 17 шт. Беспилотные летательные аппараты необходимы для проведения разведки, корректировки огня, продвижения штурмовых отрядов, обнаружения и своевременной эвакуации раненых, доставки продуктов питания и медикаментов. Необходимо собрать сумму 2 930 000 руб. Ориентировочная стоимость дрона – 180 000 руб.
Реквизиты для перевода средств
- Карта ВТБ банка: 2200240437933498
- Карта Сбербанк: 2202206302585299
Дианова Татьяна Геннадьевна (руководитель группы «Единство СВОих города Татарска»).
- Перевод по СБП на ВТБ банк с пометкой «НА СВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: +79607801106.
- Юридические лица могут перевести деньги на счёт ИП Дианова Татьяна Геннадьевна:
ИНН: 545312364121
Счёт: 40802810144050142249
БИК: 045004641
Сибирский банк ПАО Сбербанк
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +79607801106.