Как сообщает администрация Татарского округа, в связи с многочисленными обращениями наших земляков – участников специальной военной операции, объявлен срочный сбор средств на покупку дронов Mavic 3pro в количестве 17 шт. Беспилотные летательные аппараты необходимы для проведения разведки, корректировки огня, продвижения штурмовых отрядов, обнаружения и своевременной эвакуации раненых, доставки продуктов питания и медикаментов. Необходимо собрать сумму 2 930 000 руб. Ориентировочная стоимость дрона – 180 000 руб.

Реквизиты для перевода средств

- Карта ВТБ банка: 2200240437933498

- Карта Сбербанк: 2202206302585299

Дианова Татьяна Геннадьевна (руководитель группы «Единство СВОих города Татарска»).

- Перевод по СБП на ВТБ банк с пометкой «НА СВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»: +79607801106.

- Юридические лица могут перевести деньги на счёт ИП Дианова Татьяна Геннадьевна:

ИНН: 545312364121

Счёт: 40802810144050142249

БИК: 045004641

Сибирский банк ПАО Сбербанк

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +79607801106.