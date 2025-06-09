В Чанах две сотрудницы маслодельного комбината, обвиняемые в хищении масла на сумму свыше полмиллиона рублей, предстанут перед судом. Заместитель прокурора Чановского района Максим Радостев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Они обвиняются в присвоении чужого имущества, вверенного виновным, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК). По версии следствия, в период с октября 2024 по январь 2025 гг. оператор «1С» совместно с заведующей склада готовой продукции комбината, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение сливочного масла и его последующую реализацию, путем внесения недостоверных сведений в бухгалтерскую отчетность. Вырученные от реализации сливочного масла денежные средства обвиняемые распределили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению. Действиями обвиняемых предприятию причинен ущерб в размере более 500 тыс. руб. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.