В прокуратуре Чановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и товароведа продуктового магазина. Они обвиняются в присвоении чужого имущества, вверенного виновным, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2023 года директор магазина, являясь материально-ответственным лицом, вступил в преступный сговор с товароведом на совершение хищения бананов. Обвиняемые вносили недостоверные сведения в бухгалтерскую отчетность об утилизации бананов, а на самом деле реализовывали товар по заниженной цене мелкооптовым покупателям. Таким образом, обвиняемые сбыли свыше 300 кг бананов. Вырученные денежные средства обвиняемые распределили между собой. Ущерб, причиненный магазину, оценивается более чем в 26 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.