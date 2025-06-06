Студенты и преподаватели Татарского политехнического колледжа привезли с областного агрофорума, который прошел 3-4 июня в Довольном, три золотых медали и «бронзу».

В конкурсе «Тракторист-машинист сельхозпроизводства» среди аграрных колледжей областией приняли участие 10 студентов и 11 мастеров производственного обучения.

Представители Татарского политехнического колледжа стали победителями в обеих категориях конкурса: среди студентов 1-е место занял Евгений Новиков, а среди мастеров производственного обучения лучшим стал Станислав Деркач.

Кроме того, в рамках форума состоялся трактор-батл на мастерство управления сельхозмашиной. Победителем здесь стал Никита Абайдулин – студент 4-го курса колледжа.

Наши студенты заняли еще и призовое место в конкурсе «Обед полевода». Здесь соревновались девять команд.

Степан Надь и Станислав Бабин (наставники Павел Ильин и Наталья Бугай) завоевали в этом кулинарном конкурсе 3-е место.