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Студенты и преподаватели Татарского политехнического колледжа привезли с областного агрофорума, который прошел 3-4 июня в Довольном, три золотых медали и «бронзу». 

В конкурсе «Тракторист-машинист сельхозпроизводства» среди аграрных колледжей областией приняли участие 10 студентов и 11 мастеров производственного обучения. 

Представители Татарского политехнического колледжа стали победителями в обеих категориях конкурса: среди студентов 1-е место занял Евгений Новиков, а среди мастеров производственного обучения лучшим стал Станислав Деркач. 

Кроме того, в рамках форума состоялся трактор-батл на мастерство управления сельхозмашиной. Победителем здесь стал Никита Абайдулин – студент 4-го курса колледжа. 

Наши студенты заняли еще и призовое место в конкурсе «Обед полевода». Здесь соревновались девять команд. 

Степан Надь и Станислав Бабин (наставники Павел Ильин и Наталья Бугай) завоевали в этом кулинарном конкурсе 3-е место.

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Источник: тпк  

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