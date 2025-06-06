Чановским межрайонным следственным отделом СУ СК России Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, вечером 3 июня 2025 года мужчина, на почве личных неприязненных отношений с бывшей сожительницей, находясь на улице Заводской в рабочем поселке Чаны, подошел к женщине и нанес ей несколько ударов ножом в область жизненно важных органов.

Однако преступный умысел, направленный на убийство женщины ему довести до конца не удалось, поскольку женщина начала оказывать сопротивление и привлекать внимание прохожих, в связи с чем он прекратил совершать противоправные действия и скрылся с места происшествия.

Впоследствии пострадавшей была оказана своевременная медицинская помощь, а мужчина был задержан.

В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрани меры пресечения.