Татарским районным судом вынесен приговор в отношении 21-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 30 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Судом установлено, что подсудимая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, согласно которому ее задачей стало сбыть наркотическое средство наркозависимым лицам на территории Татарска, путем организации тайников-закладок.

Предварительно расфасовав наркотическое средство в отдельные свертки в количестве не менее 60 штук, подсудимая приехала на заданную территорию, где стала сбывать запрещенное средство путем организации «тайника-закладки», производя при этом фиксацию мест закладок.

Однако довести до конца свой преступный умысел не смогла, так как была задержана сотрудниками полиции, и незаконно хранящееся при ней наркотическое средство было изъято.

Подсудимая вину полностью признала.

С учетом позиции государственного обвинителя Татарской межрайонной прокуратуры, суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.