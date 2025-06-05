В Татарске, в преддверии Дня России, сотрудники полиции вручили паспорт 14-летнему воспитаннику социально-реабилитационного центра.

- Получение паспорта - это важный момент в жизни каждого гражданина России. Это не только документ, но и ключ к будущему, который открывает новые возможности и ответственность, - подчеркнула начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД «Татарский» Ольга Марченко. Ольга Александровна пожелала молодому человеку бережно относиться к выданному документу, соблюдать законы и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.

Инспектор Госавтоинспекции Марина Хомченко провела с ребятами профилактическую беседу по дорожной безопасности и викторину «Безопасный город». В игровой форме дети закрепили знания о правилах дорожного движения, вспомнили значения дорожных знаков, ответили на поставленные инспектором вопросы.

В завершении мероприятия сотрудники Межмуниципального отдела вручили участникам мероприятия памятные подарки и сувениры в виде световозвращающих значков, блокнотов, мячей, а также сладкие призы.