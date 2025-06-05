Татарской межрайонной прокуратурой установлено, что местная жительница осуждена по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе судебного следствия установлено, что действиями осужденной потерпевшему причинены телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь в медицинском учреждении. Размер оплаты оказанной помощи составил 26 тыс. рублей.

Поскольку сумма затраченных медицинским учреждение денежных средств возмещена с Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области, расходы на лечение потерпевшего в силу требований закона подлежат взысканию с лица, виновного в причинении вреда.

Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении в порядке регресса осужденным ущерба, причиненного в результате преступных действий.

Судом иск прокурора удовлетворен.