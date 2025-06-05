В Татарской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору).

По версии дознания, трое обвиняемых в ноябре 2024 года, имея при себе лишь две лицензии, провели коллективную охоту на косулю сибирскую. Один из обвиняемых осуществлял загон животных, а двое соучастников вели их отстрел.

В результате незаконной охоты добыто четыре косули. В ходе разделки туш животных в лесном массиве браконьеров выявил патруль охотнадзора. Однако, обвиняемые скрылись от должностных лиц на автомобиле, в процессе пытаясь избавится от туш животных, выбрасывая их из транспортного средства.

Позже все участники незаконной охоты были задержаны сотрудниками МО МВД «Татарский». Преступными действиями обвиняемых был причинен ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области в размере 560 тыс. рублей.

Татарским межрайонным прокурором предъявлено в суд исковое заявление о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.